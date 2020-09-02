Новости за ночь: «Белорусы Крыма» отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Обозначенная экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской позиция относительно статуса Крыма безрассудна и повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, считает глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

В комментарии РИА Новости он сказал, что Тихановская не понимает, о чём говорит, и не знает, что происходило в Крыму на самом деле. Чегринец призвал доверять не западным пропагандистам, а лидерам, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзного государства.

Тихановская в интервью литовским журналистам заявила, что присоединение Крыма к России противоречит международным нормам. Юридически полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский, отметила экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, к слову, официально не признаёт Крым российским: Минск занимает нейтральную позицию. Президент РФ Владимир Путин объяснял это желанием Лукашенко сохранить добрососедские отношения с Украиной, писала «Газета.ру».

