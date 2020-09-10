Новости за ночь: Аналитики провозгласили вступление мира в эпоху «беспорядка»
Продолжавшаяся с 1980 года эпоха глобализации подошла к концу, и теперь мир вступает в «век беспорядка», считают стратег Deutsche Bank Джим Рейд и его коллеги. Не всякий «беспорядок» плох, однако несёт с собой новые тренды, пишут они в своём исследовании.
По мнению аналитиков, на первых порах новую эпоху действительно будет определять беспорядок – может быть, десять лет или больше, пишет РБК со ссылкой на их доклад. За это время на первый план выйдут такие темы, как, например, новая технологическая революция и рост обеспокоенности вопросами климата. В Deutsche Bank, например, уверены, что уже в ближайшие годы будет введён углеродный налог, который уже обсуждает Еврокомиссия.
Есть мнение, что в «эпоху беспорядка» усилится конкуренция между поколениями, в результате которой миллениалы и более молодые люди к 2030 году будут влиять на результаты демократически выборов.
После пандемии COVID-19 в мире также увеличится экономическое неравенство, но в дальнейшем этот тренд сменится на противоположный: есть вероятность, что государства будут взимать больше налогов с богатых, полагают в Deutsche Bank. Также распространится политика раздачи «вертолётных» денег населению, говорится в материале.
Кроме того, новые времена будут проходить под знаком ухудшения отношений США и Китай на фоне усиления экономического веса Пекина – по сути, новой «холодной войны», полагают аналитики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru