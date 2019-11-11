Новости за ночь: Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая

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Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая. В журнале The National Interest отмечается, что им может стать возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам.

По мнению автора статьи Гарри Казианиса, поставки Австралии нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым сдерживая Китай в данном районе.

Американские подлодки предоставят Австралии больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели имеющиеся в распоряжении страны сейчас.

