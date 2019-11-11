Новости за ночь: Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Главные события ночи по версии НСН.
Обнародован сценарий «худшего кошмара» для России
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая. В журнале The National Interest отмечается, что им может стать возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам.
По мнению автора статьи Гарри Казианиса, поставки Австралии нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым сдерживая Китай в данном районе.
Американские подлодки предоставят Австралии больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели имеющиеся в распоряжении страны сейчас.
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Немецкий депутат назвал Крым российским. Антон Фризен отметил, что принадлежность полуострова не смогут поменять даже антироссийские санкции, который ввел ЕС. Он заявил, что Крым однозначно российский и останется в составе этого государства. При этом Фризен считает, что санкции против России выгодны для США. Об этом говорят экономические факторы.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и многие европейские страны итогов плебисцита не признают.
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Именно она оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Её жители в среднем пьют чуть больше 12 литров алкоголя в год. Следом за Литвой расположились Австрия и Франция.
В десятку также вошли Чехия, Латвия, Ирландия, Германия, Португалия и Польша. Россия расположилась на седьмой позиции с показателем 11 литров.
Самыми «непьющими» в организации признали Индонезию, Турцию, Израиль, Индию и Коста-Рику.
Синоптики рассказали, когда придет зима
Климатическая зима в России откладывается. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, она наступит только в середине декабря. Пока же, по его словам, стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября по 15 декабря.
Температура на азиатской части России в ноябре будет значительно выше нормы, а на всей остальной территории страны температурный режим – в пределах нормы. В январе, по словам Вильфанда, холодная погода прогнозируется на севере и северо-западе страны.
Синоптик не исключил, что температура в феврале в центральной части, а также на северо-западе России может оказаться ниже нормы.
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