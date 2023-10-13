Новак: Дефицит топлива в ЕС связан с вводом потолка цен на российскую нефть

По его словам, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны по ценам выше установленного западными странами потолка. Однако вице-премьер признал, что это создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок.

При этом, по словам Новака, это ведет к удорожанию общей стоимости нефти, за которую платят цену в первую очередь потребители из Европы.

Ранее стало известно, что Минэнерго фиксирует снижение цен на топливо в 81 регионе РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

