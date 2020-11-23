Норвежское генконсульство закрылось в Мурманске

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске объявило о временной приостановке деятельности, сообщает пресс-служба дипмиссии.

В сообщении уточняется, что генеральное консульство закрыто с понедельника, 23 ноября, до особого распоряжения. По какой причине дипмиссия приостановила работу, не уточняется.

Ранее посольство Норвегии в Москве и генконсульства Норвегии в Санкт-Петербурге и Мурманске запустили свой канал на YouTube - «Norwayinrussia», где рассказывается о Норвегии, совместных российско-норвежских проектах, сотрудничестве между Норвегией и Россией в разных сферах.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МурманскКонсульствоНорвегия
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