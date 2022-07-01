Норвегия выделит 1 млрд евро на поддержку Украины

«Мы обязуемся выделить 1 миллиард евро в поддержку вашей страны и вашего народа на оставшуюся часть 2022 года и на 2023 год», - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе, выступая в Киеве.

Отвечая на вопрос, готова ли Норвегия увеличить поставки газа в Европу, Сторе сказал, что Норвегия уже производит газ «по максимуму», но сделает все возможное для обеспечения газом.

