Норвегия выделит 1 млрд евро на поддержку Украины

Норвегия в пятницу пообещала выделить 1 млрд евро на помощь Украине в 2022 - 2023 годах. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы обязуемся выделить 1 миллиард евро в поддержку вашей страны и вашего народа на оставшуюся часть 2022 года и на 2023 год», - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе, выступая в Киеве.

Отвечая на вопрос, готова ли Норвегия увеличить поставки газа в Европу, Сторе сказал, что Норвегия уже производит газ «по максимуму», но сделает все возможное для обеспечения газом.

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ФОТО: pxhere.com
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