Nord Stream 2 стремится на берег

Трубоукладочное судно «Фортуна» приступило к достройке участка «трубы» в водах исключительной экономической зоны Германии. «Фортуну» сопровождают два судна снабжения. Эту информацию подтвердили в компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Согласно этим данным, трубоукладчик уложит около трех километров газопровода на глубине менее 30 метров. Отмечается, что все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. Работы возобновились на фоне намерения США ужесточить санкции против газопровода. В проект американского оборонного бюджета на 2021 год уже внесены поправки, предусматривающие санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопровода, предоставление страхования, а также услуг по технической модернизации таких судов.

Когда в конце 2019 года из-за введенных санкций США против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», от достройки отказалось швейцарское трубоукладочное судно Allseas, выяснилось, что у России есть два корабля, способных прийти на смену – баржа «Фортуна» и «Академик Черский», обладающий и большей скоростью укладки, и системой динамического позиционирования. В этом году «Черский» совершил переход через полмира на Балтику с Дальнего Востока. Но в начале декабря он покинул место строительства и отправился в Калининградскую область. Что касается «Фортуны», то этой осенью она сменила собственника и теперь принадлежит компании, включенной в российский реестр малого бизнеса со штатом в два человека.

После остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в прошлом году бывший тогда министром энергетики Александр Новак уверял, что ничего страшного не произошло, и Россия достроит «трубу» собственными силами за несколько месяцев. «До конца 2020 года «Северный поток-2» будет запущен, - заявлял он. Эта позиция оказалась излишне оптимистичной.

Для завершения морской части «Северного потока-2» в немецких водах, где начала работу «Фортуна», осталось уложить три километра в две нитки. С учетом скорости укладки 1-2 километра в сутки, на которую способна баржа, работа на этом отрезке займет неделю. Но есть еще участок в водах Дании, что увеличивает размеры «недостроя» до 160 километров. При работе одной только «Фортуны» достройка обоих участков может занять до трех месяцев. И эти расчеты переносят сроки сдачи газопровода в эксплуатацию как минимум на середину 2021-го.

