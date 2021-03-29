Николай Булаев сохранил пост заместителя председателя ЦИК

Председатель счётной комиссии Евгений Шевченко заявил, что Николай Булаев был переизбран заместителем председателя нового состава ЦИК, сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе тайного голосования за Булаева проголосовали 13 человек, за Александра Курдюмова - один человек. Шевченко добавил, что один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, на первом заседании нового состава секретарем Центризбиркома России избрали экс-сотрудницу администрации президента РФ Наталью Бударину.

Ранее Элла Памфилова была переизбрана главой Центризбиркома России, сообщает RT. Как рассказал Шевченко, за неё проголосовали 14 человек.

