Николай Булаев сохранил пост заместителя председателя ЦИК
Председатель счётной комиссии Евгений Шевченко заявил, что Николай Булаев был переизбран заместителем председателя нового состава ЦИК, сообщает ТАСС.
По его словам, в ходе тайного голосования за Булаева проголосовали 13 человек, за Александра Курдюмова - один человек. Шевченко добавил, что один бюллетень был признан недействительным.
Кроме того, на первом заседании нового состава секретарем Центризбиркома России избрали экс-сотрудницу администрации президента РФ Наталью Бударину.
Ранее Элла Памфилова была переизбрана главой Центризбиркома России, сообщает RT. Как рассказал Шевченко, за неё проголосовали 14 человек.
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