Невъездной Лукашенко, сроки начала вакцинации от COVID, Ефремов о своей невиновности

Литва, Латвия и Эстония объявили Александра Лукашенко персоной нон грата.

В список тех, кому, наряду с президентом Белоруссии, эти балтийские страны запретили въезд, вошли еще 29 высокопоставленных его соотечественников. Как пояснил МИД Латвии, лица, включенные в список, «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов». Второй в списке - старший сын президента Виктор Лукашенко, работающий помощником своего отца по национальной безопасности и входящий в состав Совета безопасности Белоруссии.





Россия уже по итогам 2020 года войдет в число пяти крупнейших экономик мира.