Невъездной Лукашенко, сроки начала вакцинации от COVID, Ефремов о своей невиновности
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Литва, Латвия и Эстония объявили Александра Лукашенко персоной нон грата.
В список тех, кому, наряду с президентом Белоруссии, эти балтийские страны запретили въезд, вошли еще 29 высокопоставленных его соотечественников. Как пояснил МИД Латвии, лица, включенные в список, «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов». Второй в списке - старший сын президента Виктор Лукашенко, работающий помощником своего отца по национальной безопасности и входящий в состав Совета безопасности Белоруссии.
Россия уже по итогам 2020 года войдет в число пяти крупнейших экономик мира.
С таким заявлением выступил на молодежном форуме «Территория смыслов» помощник президента Максим Орешкин. Исчезновение из числа национальных целей России задачи вхождения в топ-5 экономик мира он объяснил тем, что фактически она уже выполнена. По словам Орешкина, досрочно выполнить поставленную задачу России позволила пандемия COVID-19, которую Россия пережила с меньшими потерями в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Правда, удержаться в списке топ-5 будет сложно, предупредил Орешин.
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре.
Тогда же препарат станет поступать в регионы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В первую очередь вакцина будет доступна людям из групп риска, добавил он. Третий, пострегистрационный этап исследований российской вакцины от COVID-19 начнется, по его словам, уже на этой неделе. Это тот самый массовый этап исследований, который позволит проследить действие препарата и его возможные побочные эффекты на широкой выборке добровольцев – их набирают 40 тысяч.
Михаил Ефремов заявил в суде о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади.
Актер также объяснил, почему изначально дал признательные показания: «Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. На самом деле, я не виноват», - сказал Михаил Ефремов. Он также указал, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку «не помнит в себе такой тяги». Ранее в ходе очередного судебного заседания по «делу Ефремова» показания, призванные подтвердить, что актера не было в момент ДТП за рулем его автомобиля, дали еще двое свидетелей.
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