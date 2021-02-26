Немецкий политолог оценил политику санкций против РФ

Немецкий политолог профессор Томас Егер считает, что европейские политики предпринимают неудачные попытки оказать давление на Россию. Такую точку зрения эксперт выразил в своей статье для издания Focus.

Политолог отметил разобщенность Евросоюза, а также отсутствие стратегии в отношениях с Россией. По мнению Егера, антироссийские санкции не приводят к ощутимым результатам, однако у ЕС сейчас нет других средств воздействия.

Эксперт напомнил, как канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявила о «крахе дипломатических усилий» немецкой и французской стороны, основанном на ограничениях в отношении РФ.

«Таким образом, канцлер ФРГ Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет», — резюмировал Егер.

Кроме того, политолог считает, что отношения России и ЕС осложняюся позицией США, согласно которой Москва угрожает «западным демократиям».

Егер также выразил мнение, что РФ защищает свою территориальную целостность и не намерена что-либо менять из-за внешнего давления.

