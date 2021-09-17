Немецкий политолог не исключил выход Франции из НАТО

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Франция может выйти из НАТО «из-за политических и коммерческих потерь», сообщает «Взгляд.ру».

По его словам, Париж серьёзно пострадал в результате создания нового партнёрства в сфере обороны и безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией, так как Канберра отказалась от многомиллиардного контракта на поставку французских атомных подлодок, решив обратиться за помощью к Вашингтону.

«Французы также продают оружие и здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», - считает Рар.

Кроме того, в интервью изданию эксперт предположил, что ещё одной причиной выхода Франции из НАТО может стать политика США, которые оказывают давление на Европу, призывая «дружить против Китая».

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о партнёрстве в области обороны и безопасности AUKUS, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает RT.

