Немецкие врачи отказались передать РФ информацию о Навальном без его согласия

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что Россия не может возбудить уголовное дело на основе анализов, проведённых в Германии, пишет Ura.ru.

На днях немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришёл в сознание и вспомнил события перед госпитализацией. В связи с этим у клиники Charite якобы усилили охрану, сообщает «Свободная пресса».

