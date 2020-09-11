Немецкие врачи отказались передать РФ информацию о Навальном без его согласия

Врачи немецкой клиники Charite, где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, не передадут властям РФ информацию о состоянии его здоровья без согласия самого пациента. Об этом заявила Генпрокуратура Берлина.

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что Россия не может возбудить уголовное дело на основе анализов, проведённых в Германии, пишет Ura.ru.

На днях немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришёл в сознание и вспомнил события перед госпитализацией. В связи с этим у клиники Charite якобы усилили охрану, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиНовичокАлексей Навальный
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