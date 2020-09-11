Немецкие врачи отказались передать РФ информацию о Навальном без его согласия
Врачи немецкой клиники Charite, где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, не передадут властям РФ информацию о состоянии его здоровья без согласия самого пациента. Об этом заявила Генпрокуратура Берлина.
Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny – vorbehaltlich dessen Zustimmung – einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH— GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020
Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября заявил, что Россия не может возбудить уголовное дело на основе анализов, проведённых в Германии, пишет Ura.ru.
На днях немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришёл в сознание и вспомнил события перед госпитализацией. В связи с этим у клиники Charite якобы усилили охрану, сообщает «Свободная пресса».
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