Неизвестные нарисовали свастику на мемориале жертв Холокоста в США

В США полиция Портленда (штат Орегон) обнаружила нацистскую свастику на мемориале памяти жертвам Холокоста в одном из парков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о граффити в парке Вашингтон поступила в полицию в понедельник утром. Кроме того, на мемориале были обнаружены другие нацистские символы. Схожие изображения были нанесены баллончиком на дорожные знаки и заборы недалеко от парка.

Инициировано расследование. Сотрудникам полиции еще не удалось найти подозреваемых.