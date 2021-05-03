Неизвестные нарисовали свастику на мемориале жертв Холокоста в США
В США полиция Портленда (штат Орегон) обнаружила нацистскую свастику на мемориале памяти жертвам Холокоста в одном из парков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
Информация о граффити в парке Вашингтон поступила в полицию в понедельник утром. Кроме того, на мемориале были обнаружены другие нацистские символы. Схожие изображения были нанесены баллончиком на дорожные знаки и заборы недалеко от парка.
Инициировано расследование. Сотрудникам полиции еще не удалось найти подозреваемых.
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