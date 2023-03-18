Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с российского сельскохозэкспорта

США, Британия и Евросоюз имеют два месяца на снятие санкций, мешающих экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Лицемерные заявления»: Зерновая сделка упирается в «глухую стену» и ложь Запада

Как отметил дипломат на заседании Совбеза организации, на этой неделе Москва уведомила Турцию и Украину, что не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Инициатива будет продлена до 18 мая. Дальнейшие действия российской стороны будут зависеть от прогресса в решении проблем с экспортом.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины ... то у них есть два месяца, чтобы ... вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — цитирует постпреда РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭкспортСовбез ООНВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры