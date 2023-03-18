Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с российского сельскохозэкспорта
США, Британия и Евросоюз имеют два месяца на снятие санкций, мешающих экспорту российской сельхозпродукции. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Как отметил дипломат на заседании Совбеза организации, на этой неделе Москва уведомила Турцию и Украину, что не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Инициатива будет продлена до 18 мая. Дальнейшие действия российской стороны будут зависеть от прогресса в решении проблем с экспортом.
«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины ... то у них есть два месяца, чтобы ... вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — цитирует постпреда РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян
- Байден заявил, что американским банкам больше ничего не грозит
- Китай призвал продолжать усилия для политического урегулирования на Украине
- Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с российского сельскохозэкспорта
- В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
- Власти заявили о повреждении критической инфраструктуры в Днепропетровской области
- Умер звезда «Джона Уика» Лэнс Реддик
- WSJ: в США могут обанкротиться сотни банков
- Американский профессор предрек миру бесконечные войны из-за амбиций Вашингтона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru