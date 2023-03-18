Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с российского сельскохозэкспорта

Как отметил дипломат на заседании Совбеза организации, на этой неделе Москва уведомила Турцию и Украину, что не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней. Инициатива будет продлена до 18 мая. Дальнейшие действия российской стороны будут зависеть от прогресса в решении проблем с экспортом.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины ... то у них есть два месяца, чтобы ... вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — цитирует постпреда РИА Новости.

