Небензя: США фактически создали на Украине протекторат
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена говорят о том, что США фактически создали на Украине протекторат. Соответствующую позицию он озвучил в эфире телеканала "Россия-1", пишет ТАСС.
Агентство напоминает, что ранее в мае были опубликованы записи телефонных переговоров между Порошенко, Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри, на которых они обсуждают вопросы внутренней политики Украины.
По словам Небензя, эти разговоры показывают, что американцы «на хребте Евросоюза въехали на Украину». Он также отметил, что Россия в 2013 году не раз отмечала невыгодность для Украины ассоциации с ЕС, а Киев «осознал» это спустя шесть лет.
Публикация этих переговоров повлекла за собой возбуждение уголовного дела о госизмене против Порошенко. Сам он назвал это спецоперацией против стратегических американо-украинских отношений.
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