Небензя назвал Францию и Германию соучастниками преступлений в Донбассе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германию и Францию сложно назвать посредниками в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что нельзя назвать посредником того, «кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта», а также, вопреки фактам, потакает «болезненным фантазиям Украины о «российской агрессии».
«Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», - сказал Небензя.
Российский дипломат напомнил, что в декабре 2020 года Берлин и Париж уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Небензя добавил, что Киев уже не пытается скрыть «упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений».
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины «зашли в тупик».
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