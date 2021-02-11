Небензя назвал Францию и Германию соучастниками преступлений в Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германию и Францию сложно назвать посредниками в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что нельзя назвать посредником того, «кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта», а также, вопреки фактам, потакает «болезненным фантазиям Украины о «российской агрессии».

«Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», - сказал Небензя.

Российский дипломат напомнил, что в декабре 2020 года Берлин и Париж уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Небензя добавил, что Киев уже не пытается скрыть «упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений».



Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины «зашли в тупик».

