«Не знаю, чего ожидать». Лавров охарактеризовал украинские власти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что каждая новая администрация Украины «становится все тупиковее и тупиковее», сообщает РИА Новости.
«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», - резюмировал глава МИД РФ.
Ранее Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что у России и Италии «одинаковая позиция о необходимости полного выполнения минского комплекса мер», сообщает RT.
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