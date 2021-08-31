«Не знаю, чего ожидать». Лавров охарактеризовал украинские власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что каждая новая администрация Украины «становится все тупиковее и тупиковее», сообщает РИА Новости.

«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», - резюмировал глава МИД РФ.

Ранее Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что у России и Италии «одинаковая позиция о необходимости полного выполнения минского комплекса мер», сообщает RT.

