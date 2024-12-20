«Не выдерживают нервы»: Песков о хамстве Зеленского в адрес Путина

У президента Украины Владимира Зеленского не выдерживают нервы, поэтому он позволяет себе хамство в адрес руководства России и даже страны, председательствующей в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«К сожалению, у него не получается сдерживаться последнее время. По всей видимости сказывается эмоциональная перегрузка... Нервы не выдерживают!», - отметил Песков.

Также он добавил, что Зеленский хамит даже руководству Венгрии в лице премьер-министра Виктора Орбана, чья страна на данный момент председательствует в ЕС и участвует в урегулировании конфликта.

Ранее Зеленский назвал руководство России «отморозками» из-за предложения президента России Владимира Путина устроить «дуэль» с применением ракетной системы «Орешник» по целям в Киеве. Об этом российский лидер заявил 19 декабря на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







