«Не улучшаются». Боррель оценил отношения Евросоюза и России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на встрече глав МИД 27 государств Евросоюза будет обсуждаться, в том числе и дальнейший диалог Брюсселя с Москвой, сообщает ТАСС.

Перед началом встречи он отметил, что отношения ЕС и России «не улучшаются».

По итогам саммита министры иностранных дел стран Евросоюза поручили Боррелю подготовить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас» и представить его для обсуждения на заседании в ноябре 2021 года, сообщает RT.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией, сообщает телеканал «360». По его словам, сообществу не следует уходить со своего пути и продолжать выступать за права человека в РФ.