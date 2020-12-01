«Не учитываются». Песков рассказал о влиянии мнения оппозиции на решения президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение оппозиционных сил не влияет на решения, которые принимает глава государства, сообщают «Известия».

В контексте проверки высказываний Алексея Навального о свержении конституционного строя в стране, представитель Кремля отметил, что «эти позиции не учитываются».

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку после высказываний Навального, который, по версии следствия, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственном изменению конституционного строя в России. Проверка проводится по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

