«Не учитываются». Песков рассказал о влиянии мнения оппозиции на решения президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение оппозиционных сил не влияет на решения, которые принимает глава государства, сообщают «Известия».
В контексте проверки высказываний Алексея Навального о свержении конституционного строя в стране, представитель Кремля отметил, что «эти позиции не учитываются».
Ранее стало известно, что следователи проводят проверку после высказываний Навального, который, по версии следствия, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственном изменению конституционного строя в России. Проверка проводится по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
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