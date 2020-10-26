Не хотят давить на Армению: Алиев обиделся на Минскую группу ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван, хотя Баку неоднократно ставил вопрос о санкциях в отношении Армении в связи с оккупацией Нагорного Карабаха.

В ходе совещания с командным составом вооруженных сил Азербайджана Алиев также констатировал, что на Баку оказывают «определенное давление» в связи с войной в Карабахе и принуждают к заключению перемирия.

Накануне было объявлено о достижении нового соглашения о прекращении огня в зоне конфликта – на этот раз после посреднических усилий Вашингтона.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен провел в субботу, 24 октября очные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, а также телефонные переговоры с лидерами двух стран –Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Стороны подтвердили приверженность «выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября». Оно вступило в силу сегодня в 07:00 мск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сегодня «внешних игроков» карабахского конфликта остудить эмоции противоборствующих сторон и способствовать мирному разрешению ситуации, отмечают «Известия».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что перемирие в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, несмотря на отдельные перестрелки в результате провокаций, сообщает RT.

В свою очередь минобороны Азербайджана уже успело обвинить противоположную сторону в нарушении перемирия. При этом в самом Баку заверяют, что неукоснительно соблюдают условия прекращения огня, отмечает Газета.ру.

