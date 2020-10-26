Не хотят давить на Армению: Алиев обиделся на Минскую группу ОБСЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван, хотя Баку неоднократно ставил вопрос о санкциях в отношении Армении в связи с оккупацией Нагорного Карабаха.
В ходе совещания с командным составом вооруженных сил Азербайджана Алиев также констатировал, что на Баку оказывают «определенное давление» в связи с войной в Карабахе и принуждают к заключению перемирия.
Накануне было объявлено о достижении нового соглашения о прекращении огня в зоне конфликта – на этот раз после посреднических усилий Вашингтона.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен провел в субботу, 24 октября очные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, а также телефонные переговоры с лидерами двух стран –Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Стороны подтвердили приверженность «выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября». Оно вступило в силу сегодня в 07:00 мск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сегодня «внешних игроков» карабахского конфликта остудить эмоции противоборствующих сторон и способствовать мирному разрешению ситуации, отмечают «Известия».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что перемирие в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, несмотря на отдельные перестрелки в результате провокаций, сообщает RT.
В свою очередь минобороны Азербайджана уже успело обвинить противоположную сторону в нарушении перемирия. При этом в самом Баку заверяют, что неукоснительно соблюдают условия прекращения огня, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- В Петербурге нашли тело преподавателя с отрубленным пальцем
- Местонахождение смартфона определят с точностью до метра
- В Минобрнауки посчитали навязывание вакцинации недопустимым
- Не хотят давить на Армению: Алиев обиделся на Минскую группу ОБСЕ
- Метеорологи рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru