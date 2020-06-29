Названы возможные сроки открытия границы между РФ и Белоруссией

Исходя из наблюдающейся динамики заболеваемости коронавирусом COVID-19, граница между Россией и Белоруссией может быть открыта в конце июля или в начале августа. Об этом в интервью «Sputnik Беларусь» заявил посол страны в России Владимир Семашко.

Белорусский дипломат отметил, что по Москве наблюдается «прекрасная динамика»: по 600-700 заболевших и 2-3 тысячи выздоровевших в сутки. Количество выздоравливающих в России за сутки больше, чем заболевших, добавил он.

«По Беларуси такая же ситуация», - сказал Семашко.

Ранее Россия разрешила вахтовикам перемещения через границу с Белоруссией.

