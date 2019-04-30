Назван возможный преемник посла Бабича в Белоруссии

Как отмечает Ura.ru, замена российского диппредставителя вызвана серьёзными претензиями к нему Минска и постоянными жалобами президента Александра Лукашенко. Деятельностью Бабича были также недовольны на Смоленской площади.

МИД РФ не устраивало, что Бабич, благодаря статусу спецпредставителя президента, имел прямой выход на Владимира Путина и его администрацию. Зачастую, посол решал вопросы в обход внешнеполитического ведомства.

Дмитрию Мезенцеву 59 лет. С 2015 года он представляет в Совете Федерации Сахалинскую область. До этого он занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а ранее был губернатором Иркутской области.

Окончательное решение о замене посла, судя по всему, было принято после встречи «на ногах» Путина и Лукашенко в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, рассказали источники РБК.

