Назван возможный преемник посла Бабича в Белоруссии
Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла в Белоруссии вместо отзываемого Михаила Бабича. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации Кремля, МИДу Белоруссии и в Госдуме.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Бабич, назначенный послом в 2018 году, покидает это пост. Бабич также выполнял функции спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией.
Как отмечает Ura.ru, замена российского диппредставителя вызвана серьёзными претензиями к нему Минска и постоянными жалобами президента Александра Лукашенко. Деятельностью Бабича были также недовольны на Смоленской площади.
МИД РФ не устраивало, что Бабич, благодаря статусу спецпредставителя президента, имел прямой выход на Владимира Путина и его администрацию. Зачастую, посол решал вопросы в обход внешнеполитического ведомства.
Дмитрию Мезенцеву 59 лет. С 2015 года он представляет в Совете Федерации Сахалинскую область. До этого он занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а ранее был губернатором Иркутской области.
Окончательное решение о замене посла, судя по всему, было принято после встречи «на ногах» Путина и Лукашенко в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, рассказали источники РБК.
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