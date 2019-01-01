НОВОСТИ ЧАСА Системных сдвигов в дорожном строительстве и безопасности на дорогах потребовал Владимир Путин Президент РФ: не нужно камеры скрывать и прятать Вице-премьер Акимов: «камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят» Бизнес на камерах в 5,8 млрд рублей с одного региона 00:00 НСН в эфире трёх радиостанций
Станция «Наше радио» 101,7 FM
НСН в эфире трёх радиостанций
Станция Jazz FM 89,1 FM
НСН в эфире трёх радиостанций
Станция Rock FM 95,2 FM
Политика Назначен врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, передает ТАСС.
Несколько лет назад - с 2004 по 2007 год - Калиматов занимал должность прокурора Республики Ингушетия.
ФОТО: Ингушетия. Фото: РИА Новости комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ
ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.
© 2019 ООО «НСН» ЗАО «Мультимедиа Холдинг», все права защищены
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Google Chrome
Firefox
Safari