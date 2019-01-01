Политика

Назначен врио главы Ингушетии

26 июня20:36

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, передает ТАСС.

Несколько лет назад - с 2004 по 2007 год - Калиматов занимал должность прокурора Республики Ингушетия.

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ФОТО: Ингушетия. Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ингушетия