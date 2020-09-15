Навальный вышел в сеть, Онищенко велел не истерить, Лукашенко пригрозили Гаагой

Алексей Навальный вышел в сеть: он опубликовал свое фото из берлинской клиники Charite, написав, что смог целый день дышать сам: «Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», - написал Навальный, с конца августа остающийся на лечении в Германии.

После выздоровления Алексей Навальный собирается вернуться в Россию. Об этом его намерении сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные службы безопасности Германии. В разговоре с немецким прокурором Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, добавляет издание.

«Любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию», - так прокомментировал намерение Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он заметил, что Кремль не следит за состоянием здоровья Навального:

«Мы не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального, у нас нет такой возможности», - сказал Песков, впервые назвав Навального по фамилии, а не «берлинским пациентом».







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