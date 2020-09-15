Навальный вышел в сеть, Онищенко велел не истерить, Лукашенко пригрозили Гаагой
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Алексей Навальный вышел в сеть: он опубликовал свое фото из берлинской клиники Charite, написав, что смог целый день дышать сам: «Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», - написал Навальный, с конца августа остающийся на лечении в Германии.
После выздоровления Алексей Навальный собирается вернуться в Россию. Об этом его намерении сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные службы безопасности Германии. В разговоре с немецким прокурором Навальный отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, добавляет издание.
«Любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию», - так прокомментировал намерение Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он заметил, что Кремль не следит за состоянием здоровья Навального:
«Мы не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального, у нас нет такой возможности», - сказал Песков, впервые назвав Навального по фамилии, а не «берлинским пациентом».
Переболевший COVID-19 человек способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на данные российских и иностранных исследователей.
«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - рассказала г-жа Попова.
По ее словам, в России зафиксированы случаи, когда человек остается носителем вируса до 48 дней, а за рубежом – до 90 дней.
«Не истерить» посоветовал в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Случаи, описанные Поповой, он назвал единичными, которые представляют научный, но не эпидемиологический интерес.
Белоруссия прошла точку невозврата, у Лукашенко нет будущего в качестве лидера страны, и его уход из власти - лишь вопрос времени.
С таким утверждением выступила бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в статье для американского издания The Washington Post. Она полагает, что Александр Лукашенко рано или поздно откажется от власти. Оппозиция по-прежнему намерена добиваться этого с помощью мирных протестов. Между тем, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил на сессии Европарламента, что «ЕС считает выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматривает Лукашенко как нелегитимного президента».
А кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, которому было отказано в регистрации, выступил с инициативой привлечь Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, группа зарубежных юристов уже готовит все необходимые документы для привлечения Лукашенко к ответственности за насилие в отношении манифестантов в первые дни протестов в республике.
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