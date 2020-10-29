Навальный: Санкции ЕС не связаны со мной

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что антироссийские санкции Евросоюза с ним не связаны. Об этом политик рассказал в четверг в трансляции на Youtube-канале «Навальный LIVE», выйдя в прямой эфир впервые после отравления.



По словам Навального, введённые санкции связаны с тем, что Россия развивает химическое оружие, нарушая ранее подписанные договоры.

«Кого бы ни отравили, их (санкции - прим.) применили бы», — сказал политик.

Однако ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия вопреки обвинениям досрочно уничтожила все запасы и базы производства химического оружия в рамках конвенции о его запрещении.



Напомним, в октябре Евросоюз в связи с предполагаемым отравлением Навального ввёл новые санкции в отношении ряда российских официальных лиц. В списке попавших под ограничения значатся первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после экстренной посадки самолёта. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где немецкие специалисты заявили об отравлении политика. Занявшаяся расследованием инцидента ОЗХО опубликовала доклад, в котором указала об обнаружении в организме Навального отравляющего вещества из группы «Новичок».

