Навальный раскрыл, когда вернется в Россию
Алексей Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию из-за границы сразу после того как позволит здоровье. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. Оппозиционер впервые вышел в прямой эфир после предполагаемого отравления.
По словам россиянина, какие-то проблемы со здоровьем у него сохраняются, однако он делает всё необходимое и возможное, чтобы восстановиться в максимально сжатые сроки и уехать на родину.
При этом медики не дают прогнозов о том, сколько ещё времени ему потребуется для реабилитации, отмечает Газета.ру.
Среди прочего Навальный прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что западные страны не предоставляют Москве доступа к анализам и официальному заключению о том, что он был отравлен так называемым «Новичком».
По словам оппозиционера, у России как участницы Организации по запрещению химического оружия есть все медицинские свидетельства. Кроме того, в больнице Омска остались анализы его крови и другие лечебные документы.
Алексей Навальный продолжает курс реабилитации в Германии после выписки из берлинской клиники Charite.
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