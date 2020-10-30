Навальный раскрыл, когда вернется в Россию

Алексей Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию из-за границы сразу после того как позволит здоровье. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. Оппозиционер впервые вышел в прямой эфир после предполагаемого отравления.

По словам россиянина, какие-то проблемы со здоровьем у него сохраняются, однако он делает всё необходимое и возможное, чтобы восстановиться в максимально сжатые сроки и уехать на родину.

При этом медики не дают прогнозов о том, сколько ещё времени ему потребуется для реабилитации, отмечает Газета.ру.

Среди прочего Навальный прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что западные страны не предоставляют Москве доступа к анализам и официальному заключению о том, что он был отравлен так называемым «Новичком».

По словам оппозиционера, у России как участницы Организации по запрещению химического оружия есть все медицинские свидетельства. Кроме того, в больнице Омска остались анализы его крови и другие лечебные документы.

Алексей Навальный продолжает курс реабилитации в Германии после выписки из берлинской клиники Charite.

