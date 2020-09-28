СМИ: Меркель тайно посетила Навального в клинике Charite
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в клинике Charite, пишет Der Spiegel. Немецкое издание назвало визит «жестом солидарности».
В материале также отмечается, что таким образом Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен.
Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.
На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.
Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.
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