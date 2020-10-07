Навальный обвинил Шрёдера в получении «тайных платежей» от Путина

Алексей Навальный в интервью изданию Bild заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, получал «тайные платежи» от российских властей. При этом он не предоставил никаких доказательств, уточнив, что это его личное мнение «как юриста».

Оппозиционер назвал председателя совета директоров «Роснефти» и главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шрёдера «мальчиком на побегушках Путина, который защищает убийц». «Не сомневаюсь, что кроме официальной зарплаты есть и тайные платежи», - отметил Навальный.

Ранее Шрёдер призвал немецкие власти предоставить России необходимую информацию по инциденту с Навальным в рамках правовой помощи, отметив, что пока имеются лишь спекуляции, а «подтверждённые факты» отсутствуют.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, после чего его госпитализировали в омскую больницу, где местные врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В Германии, куда затем перевезли политика, заявили об отравлении субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Сам Навальный заявил, что к его отравлению причастны спецслужбы РФ, якобы действовавшие по приказу Владимира Путина. При этом российская сторона направила в Берлин три запроса о правовой помощи по ситуации, которые пока остались без ответа.

