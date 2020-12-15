Навальный назвал условие возвращения в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что вернётся в Россию после полного выздоровления.
«Я возвращаюсь в Россию. Это моя страна», - подчеркнул политик.
Навальный, который в настоящее время проходит курс лечения в Германии, пояснил, что точные сроки смогут назвать только врачи, передаёт Ura.ru. По его словам, на родине у него «есть дела».
Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.
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