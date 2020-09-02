Навальный и «Новичок», рубль не выдержал рисков, башкирская гора в новом статусе

НСН о наиболее заметных события минувшего дня



Власти Германии заявили об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом из группы, к которой относится «Новичок».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ, куда на лечение был доставлен Алексей Навальный из Омска. В больницу этого города он попал с борта самолета рейса Томск - Москва. Токсикологическое исследование анализов Алексея Навального провела специальная лаборатория бундесвера по инициативе клиники Charite, врачи которой установили его отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Вскоре прозвучало весьма резкое заявление Ангелы Меркель: она назвала Алексея Навального «жертвой преступления», которую «хотели заставить замолчать». Канцлер ФРГ потребовала от российских властей отреагировать на отравление Навального.

"Россия призывает партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Навальным", - откликнулся российский МИД, обратив внимание на то, что просьбы российской стороны объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остаются без ответа.


Российский рынок на известие о «Новичке» у Навального отреагировал падением курса рубля и основных индексов.

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На 19:50 доллар на Мосбирже стоил 75 рублей 37 копеек – плюс 1,79% к закрытию предыдущей сессии, евро – 89,26, плюс 1,6%. Индекс РТС упал к тому же времени на 3,1%. Кроме «дела Навального», опасения участников рынка о росте геополитических рисков усиливает и белорусский кризис.


Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.

Фото: Алексей Кулаков

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. Ранее Башкирская содовая компания (БСК) пыталась начать на шихане разработку соды.

В середине августа там произошли столкновения активистов, выступающих против разработки, правоохранительных органов и нанятых компанией сотрудников ЧОПа. После этого работы на горе приостановили.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Куштау печальной, поручил проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции компании. Как напоминает «Интерфакс», решение о разработке Куштау было принято в 2018 году тем же Хабировым. В следующем году «дочка» БСК получила 20-летнюю лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау. В начале августа этого года компания начала там вырубку леса для проведения геологоразведки, что и спровоцировало общественные протесты.

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ФОТО: РИА Новости
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