Навальный и «Новичок», рубль не выдержал рисков, башкирская гора в новом статусе

Власти Германии заявили об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом из группы, к которой относится «Новичок».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ, куда на лечение был доставлен Алексей Навальный из Омска. В больницу этого города он попал с борта самолета рейса Томск - Москва. Токсикологическое исследование анализов Алексея Навального провела специальная лаборатория бундесвера по инициативе клиники Charite, врачи которой установили его отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Вскоре прозвучало весьма резкое заявление Ангелы Меркель: она назвала Алексея Навального «жертвой преступления», которую «хотели заставить замолчать». Канцлер ФРГ потребовала от российских властей отреагировать на отравление Навального.

"Россия призывает партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Навальным", - откликнулся российский МИД, обратив внимание на то, что просьбы российской стороны объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остаются без ответа.





Российский рынок на известие о «Новичке» у Навального отреагировал падением курса рубля и основных индексов.