Национальных целей поубавилось, врио прибыл в Хабаровск, о ФСБ лучше не писать
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Новый указ о национальных целях развития России на период до 2030 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Он призван заменить предыдущий документ – так называемый «майский» указ Путина от 2018 года, определявший стратегию развития страны до 2024 года. Вместо прежних девяти национальных целей осталось пять: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Такая цель, как вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, более не стоит на повестке дня.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в столицу региона.
В своем первом интервью в новом качестве он заявил о готовности продолжить работу с командой своего предшественника и пока не намерен ее менять. Михаил Дегтярев заверил, что учтет в работе правительства региона критику в его адрес в соцсетях. Как заявил Дегтярев, он не будет конкурировать на выборах губернатора с Сергеем Фургалом, если того оправдают. От прямого ответа на вопрос, будет ли он принимать участие в губернаторских выборах в случае лишения свободы Фургала, Дегтярев уклонился. Жители Хабаровска встретили нового главу региона митингом протеста под лозунгами «Дегтярев, уходи!» и «Фургал наш выбор».
Рейсовый автобус с пассажирами захватил в украинском Луцке вооруженный мужчина.
Он предупредил, что в случае штурма взорвет автобус, в котором на момент захвата находилось около 20 заложников. Захватчик выдвинул ряд неоднозначных требований, одно из которых было обращено к 24 представителям власти. От них он потребовал публично назвать себя «террористами в законе». Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что захватчик представился правоохранителям как Максим Плохой, однако по данным украинской полиции, подозреваемый - 44-летний Максим Кривош, уроженец поселка Гай Оренбургской области России. Суды в Луцке дважды приговаривали его к лишению свободы за разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и незаконный оборот оружия в общей сложности на срок около 10 лет.
Принят закон, не допускающий публикацию материалов о ФСБ без санкции руководства службы.
Документ одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Он, в частности, предусматривает, что подготовленные для открытого опубликования материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке, чтобы установить наличие или отсутствие в них информации, составляющей профессиональную тайну. «В целях недопущения угроз безопасности опубликование информационных материалов, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается», - говорится в законе.
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