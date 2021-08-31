НАТО: Война в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс
Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, такого положения в договоре альянса нет. Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.
По его словам, в Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы, которая не позволила бы стране вступление в альянс во время войны на ее территории.
При этом Винников отметил помощь НАТО Украине в вопросах восстановления территориальной целостности и контроля над территориальными водами.
Ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить Киеву помощь в размере до $60 млн из бюджета Пентагона. Как отметили в Белом доме, средства будут направлены «в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны США, а также обучения и подготовки военнослужащих», передает RT.
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