НАТО: Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм
Сигналы Кремля о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают оптимизм. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в урегулировании этого вопроса.
При этом Столтенберг добавил, что сейчас представители организации не замечают признаков деэскалации на границах с Украиной. Он также пообещал продолжать следить за развивающейся там ситуацией.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что теперь Украине не удастся просто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.
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