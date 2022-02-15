НАТО: Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм

Сигналы Кремля о продолжении дипломатических усилий по переговорам о безопасности внушают оптимизм. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в урегулировании этого вопроса.

«Странные заявления»: В России усомнились в «смерти» НАТО из-за расширения на Восток

При этом Столтенберг добавил, что сейчас представители организации не замечают признаков деэскалации на границах с Украиной. Он также пообещал продолжать следить за развивающейся там ситуацией.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что теперь Украине не удастся просто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаРоссияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры