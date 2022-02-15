НАТО: Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм

При этом Столтенберг добавил, что сейчас представители организации не замечают признаков деэскалации на границах с Украиной. Он также пообещал продолжать следить за развивающейся там ситуацией.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что теперь Украине не удастся просто так отказаться от своего желания вступить в НАТО.