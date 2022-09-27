НАТО: наращивание сил на границах с РФ направлено на предотвращение конфликта
27 сентября 202220:26
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание сил альянса на границах с РФ направлено на предотвращение конфликта с ней. Об этом сообщает ТАСС.
Столтенберг также отметил, что НАТО не является частью конфликта на территории Украины. По его словам, помощь Украине не означает участие в конфликте.
Глава НАТО также заявил, что не видит большой вероятности использования РФ ядерного оружия, но призывает воспринимать угрозу серьезно.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru