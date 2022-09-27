НАТО: наращивание сил на границах с РФ направлено на предотвращение конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание сил альянса на границах с РФ направлено на предотвращение конфликта с ней. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг также отметил, что НАТО не является частью конфликта на территории Украины. По его словам, помощь Украине не означает участие в конфликте.

Глава НАТО также заявил, что не видит большой вероятности использования РФ ядерного оружия, но призывает воспринимать угрозу серьезно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТО
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