«Наш союзник»: Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с Арменией
Россия считает Армению союзником и планирует развивать дружеские отношения с республикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал подписание Ереваном программы оборонного сотрудничества с Великобританией на 2023-2024 годы. Как отметил Песков, Армения — суверенное государство и развивает отношения с теми странами, «с которыми считает целесообразным».
По словам пресс-секретаря, у Москвы «свои отношения» с Ереваном.
«Безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — подчеркнул Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не аннулировал в отношениях с Москвой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru