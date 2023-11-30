«Наш союзник»: Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с Арменией

Представитель Кремля прокомментировал подписание Ереваном программы оборонного сотрудничества с Великобританией на 2023-2024 годы. Как отметил Песков, Армения — суверенное государство и развивает отношения с теми странами, «с которыми считает целесообразным».

По словам пресс-секретаря, у Москвы «свои отношения» с Ереваном.

«Безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не аннулировал в отношениях с Москвой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

