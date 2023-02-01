Нарышкин заявил о расширении объемов передаваемых Киеву наступательных вооружений

Глава спецслужбы подчеркнул, что российская сторона констатирует увеличение поставок военной помощи «марионеточному киевскому режиму», пишет Газета.ру.

«И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — указал Нарышкин.

Ранее директор СВР заявил, что НАТО снабжает Киев оружием, рассчитывая на стратегическое поражение России, однако эти надежды несбыточны, пишет РИА ФАН.

