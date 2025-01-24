Нарышкин заявил о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии
Новая архитектура безопасности, которая поможет обеспечить стабильность в мире, формируется в Евразии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
Как отметил директор спецслужбы, происходит переход от однополярного и отживающего свой век миропорядка к новому и справедливому. Запад перестал быть единственным центром силы.
«Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия... довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире», — заявил Нарышкин.
Глава СВР указал, что формирование нового миропорядка всегда бывает долгим и сложным, содержит определенные риски, однако необходимо, «стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности государства» и будущего страны.
Ранее Сергей Нарышкин спрогнозировал, что в 2025 году обстановка в мире останется неспокойной, пишет Ura.ru.
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