Нарусова опровергла, что сенаторы единогласно проголосовали за присоединение к России новых регионов

Вчера утром Совет Федерации РФ в числе 153 сенаторов, присутствующих на внеочередном заседании 4 октября, единогласно проголосовал за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Однако член Совета Федерации Людмила Нарусова опровергла в эфире НСН сообщения, что отдала свой голос за вхождение в состав России четырех новых регионов, хотя и присутствовала при голосовании.

«Я не голосовала. На самом деле в зале находились 153 сенатора, а проголосовали «за» только 152. Против проголосовать я не могла, так как это волеизъявление граждан, к которому я уважительно отношусь. Но я воздержалась от голоса в этот раз», - рассказала сенатор Нарусова.



При этом, судя по тому, что в итоговом протоколе нет ни одного голоса со статусом «воздержался», очевидно, что она просто не нажала ни одну из трёх кнопок.



Нарусова также призналась, что ее мало интересует позиция её дочери Ксении Собчак по присоединению новых территорий к России.

«Я не слушаю советов Ксении, а она не слушает моих. Мы два самодостаточных человека и принимаем решения индивидуально», - подчеркнула сенатор.



Кстати, на сайте Совета Федерации до сих пор опубликовано фото экрана, на котором выведены результаты голосования, где «за» проголосовали все 153 присутствующих в зале сенатора (в том числе и Нарусова?).

При этом, на видео с исторического заседания Совфеда видно, что за вхождение ЛНР проголосовало, действительно, 152 сенатора, а за Запорожье - уже все 153.



Выходит, Нарусова все-таки голосовала, но избирательно? Или кто-то врёт?! Интрига разворачивается…

