Число жертв крушения вертолета в Турции выросло до 11
4 марта 202122:38
Число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 4 раненых. Трагедия произошла во время перелёта из Бингёля в Татван.
В феврале в Мексике при взлете с военного аэродрома Эль-Ленсеро потерпел крушение пассажирский самолёт Learjet 45XR национальных ВВС. В мексиканском Минобороны заявили, что погибли шесть человек.
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4 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru