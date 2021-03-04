Число жертв крушения вертолета в Турции выросло до 11

Число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 4 раненых. Трагедия произошла во время перелёта из Бингёля в Татван.

В феврале в Мексике при взлете с военного аэродрома Эль-Ленсеро потерпел крушение пассажирский самолёт Learjet 45XR национальных ВВС. В мексиканском Минобороны заявили, что погибли шесть человек.



