Число жертв крушения вертолета в Турции выросло до 11

Число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 4 раненых. Трагедия произошла во время перелёта из Бингёля в Татван.

В феврале в Мексике при взлете с военного аэродрома Эль-Ленсеро потерпел крушение пассажирский самолёт Learjet 45XR национальных ВВС. В мексиканском Минобороны заявили, что погибли шесть человек.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КрушениеТурция
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