Над британским посольством в Москве подняли ЛГБТ-флаг
Посольство Великобритании в Москве сообщило в пятницу, что над ним поднят ЛГБТ-флаг вместо британского.
«Сегодня над посольством мы подняли ЛГБТ-флаг. Мы поддерживаем права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества и выступаем против любой дискриминации. Каждый человек достоин уважительного отношения к себе», - сообщает официальный Twitter британской дипмиссии.
По данным СМИ, посольство США в Москве также вывесило в пятницу флаг ЛГБТ в связи с «Днем радужного флага», который отмечается 25 июня.
Накануне посол Великобритании в России Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем Defender, нарушившим российские границы в Черном море.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что послу будет сделан жесткий демарш. При этом Броннерт покинула здание МИД РФ без комментариев.
Как сообщали в Минобороны РФ, британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru