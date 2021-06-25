Над британским посольством в Москве подняли ЛГБТ-флаг

Посольство Великобритании в Москве сообщило в пятницу, что над ним поднят ЛГБТ-флаг вместо британского.

«Сегодня над посольством мы подняли ЛГБТ-флаг. Мы поддерживаем права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества и выступаем против любой дискриминации. Каждый человек достоин уважительного отношения к себе», - сообщает официальный Twitter британской дипмиссии.

По данным СМИ, посольство США в Москве также вывесило в пятницу флаг ЛГБТ в связи с «Днем радужного флага», который отмечается 25 июня.

Накануне посол Великобритании в России Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем Defender, нарушившим российские границы в Черном море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что послу будет сделан жесткий демарш. При этом Броннерт покинула здание МИД РФ без комментариев.

Как сообщали в Минобороны РФ, британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.

