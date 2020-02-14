Началось производство первого серийного пассажирского самолёта Ил-114-300

Семь отсеков фюзеляжа изготовят на нижегородском авиазаводе «Сокол», в изготовлении агрегатов будут участвовать серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка пройдёт на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Как рассказал гендиректор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко, в прошлом году они инвестировали 400 миллионов рублей в подготовку к серийному производству Ил-114.

Согласно презентации на сайте авиационного комплекса Ильюшина (входит в ОАК), пассажирский самолёт Ил-114-300 рассчитан на 60 пассажиров. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Лайнер является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и будет использоваться на местных воздушных линиях. Максимальная дальность полёта составит 1900 км при полной загрузке.

