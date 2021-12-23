Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с британским коллегой
Начальник Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главой штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Он обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, сообщили в российском оборонном ведомстве. Другие подробности не приводятся.
Накануне Герасимов провел телефонные переговоры с главой Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. В соответствии с договорённостями обе стороны не разглашают конкретные детали разговора.
Тони Радакин возглавил штаб обороны Великобритании 30 ноября нынешнего года. В своей первой официальной речи он заявил, что Россия якобы представляет угрозу для национальной безопасности королевства и демократических ценностей. По его словам, Лондон также внимательно наблюдает за действиями Китая, которые вызывают обеспокоенность.
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