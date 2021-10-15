Начальник Академии ФСБ стал главой Антитеррористического центра СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителем Антитеррористического центра СНГ назначен начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев, сообщал ТАСС.

На онлайн-заседании Совета глав государств Содружества белорусский лидер отметил, что Сысоев сменит на этом посту генерал-полковника Андрея Новикова, который «в течение 15 лет эффективно руководил данным центром».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия предложила принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы в странах СНГ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомФСБСНГ
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