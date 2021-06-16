Начались переговоры Путина и Байдена
В Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств пожали руки и затем последовали к месту переговоров. Предполагается, что никаких документов по итогам встречи не будет подписано. Также не запланировано совместной пресс-конференции двух президентов. Встречи Путина и Байдена с журналистами пройдут раздельно.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, проблемы регулирования международных конфликтов, а также ситуацию с Украиной, Сирией и иранской ядерной программой, передает «Коммерсант».
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