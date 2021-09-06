Наблюдатели ПАСЕ прибудут в Москву для работы на выборах в Госдуму
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибудут в Москву, где 17-19 сентября будут наблюдать за парламентскими выборами в России, сообщает РИА Новости.
В заявлении организации говорится, что миссия ПАСЕ по оценке выборов будет состоять из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария), сопровождать их будет советник Венецианской комиссии.
Ранее Центризбирком РФ пригласил для наблюдения за выборами в Госдуму представителей 54 стран, сообщает телеканал «МИР 24».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru