На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

Для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали 233 кандидата. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Как отмечает АГН «Москва», ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что в качестве кандидатов в депутаты МГД были выдвинуты 426 человек.

Также, по словам Горбунова, стало известно, что в регистрации на выборах депутатов в Мосгордуму было отказано 57 кандидатам.

Напомним, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании 6 июня. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать от четырёх с половиной до пяти тысяч подписей избирателей своего ИО, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Накануне НСН писала, что Мосгоризбирком рассматривает все обращения и заявления кандидатов и избирателей без исключения. С таким заявлением выступили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

В частности, отмечается, что в соцсетях кандидата Любови Соболь распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как журналист Илья Азар и актер Михаил Ширвиндт. В пресс-релизе Московской городской избирательной комиссии отмечается, что эта информация не нашла подтверждения, а подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными. Кроме того, подчёркивается, что по данным Мосгоризбиркома, недействительной признана подпись одного избирателя – В.Шейниса – в поддержку кандидата Елены Русаковой



