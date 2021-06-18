На выборах президента в Иране продлили работу избирательных участков

Избирательные участки на выборах президента Ирана будут работать до 02:00 местного времени. Об этом сообщает штаб по проведению выборов, передает газета Etimad.

"Время голосования по стране было продлено еще на два часа, то есть до двух часов ночи.

Причиной для этого стали очереди на голосование. Выборы стартовали в Иране в 07:00 по местному времени.

Наиболее вероятным кандидатом на победу является председатель Верховного суда Эбрахима Раиси, за него, по результатам соцопросов, готовы проголосовать 63% избирателей.

