На Украине заявили о готовности снять антироссийские санкции

Он уточнил, что руководство страны готово к любому сценарию. Вместе с тем, Кулеба отметил, что ключевая задача для Украины заключается в том, чтобы не допустить снятия ограничений, не достигнув результатов по реализации Минских соглашений.

По словам Кулебы, в случае, если антироссийские санкции все же будут сняты, то Украине должен полагаться за это «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос, добавил он, должен обсуждаться на российско-украинских переговорах.

Ранее сообщалось, что европейские страны несут от антироссийских санкций почти такие же потери, как и Россия . По данным исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, потери стран Европы составляют 45% от общего ежемесячного ущерба в 4 млрд долларов. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в эфире НСН подтвердил негативное влияние антироссийских санкций на экономику европейских стран.

