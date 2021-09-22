На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»

Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского по итогам его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский и фон дер Ляйен уделили основное внимание вопросам энергобезопасности Европы. Украинский лидер отметил, что газопровод — вызов для европейских стран.

Кроме того, президент и председатель Еврокомиссии обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, запланированного на 12 октября.

Как сообщил Зеленский в Twitter, в ходе встречи он поблагодарил фон дер Ляйен «за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи».

Украинский президент находится с визитом США, где принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, напоминает РИА ФАН.

