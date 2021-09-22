На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»
Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского по итогам его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский и фон дер Ляйен уделили основное внимание вопросам энергобезопасности Европы. Украинский лидер отметил, что газопровод — вызов для европейских стран.
Кроме того, президент и председатель Еврокомиссии обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, запланированного на 12 октября.
Как сообщил Зеленский в Twitter, в ходе встречи он поблагодарил фон дер Ляйен «за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи».
Украинский президент находится с визитом США, где принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину
- В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
- Новый дорожный знак для беспилотных авто появится в России в 2025 году
- Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи
- На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»
- В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели
- В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину
- Глава Минтруда рассказал об индексации страховых пенсий в 2022 году
- Из-за землетрясения в Австралии обрушились десятки домов
- Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru